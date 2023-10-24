Избивавший женщину бородач задержан в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Несколько дней назад по екатеринбургским группам в соцсетях стало активно расходиться короткое видео, запечатлевшее избиение бородатым мужчиной молодой девушки. Оно помогло раскрыть преступление, о котором даже не было заявлено.Инцидент произошёл на входе в подъезд жилого дома в Чкаловском административном районе Екатеринбурга. Насильственные действия со стороны неизвестного зафиксировала камера домофона. На отснятых кадрах видно, как агрессор дёргает молодую женщину за волосы, бьёт её по голове и «прикладывает» лицом о дверь, сопровождая это руганью. Видео возмутило многих пользователей Интернета, но заявления от потерпевшей в полицию так и не последовало.Однако, большой общественный резонанс, вызванный в Екатеринбурге роликом, не остался незамеченным правоохранительными органами. Участковые отдела полиции №12 провели небольшое расследование и разыскали «героя» видео. Им оказался 27-летний иностранец. В ходе расследования и со слов драчливого бородача стало известно, что инцидент произошёл вечером 26 октября на улице Крестинского. Жертва избиения — 22-летняя жена агрессора.Семейная ссора никак не извиняет поведения мужчины. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Молодую жену подозреваемого осмотрят медики с целью установить, какой физический вред был причинён её здоровью. К делу подключатся и миграционные службы, которые проверят законность пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации.