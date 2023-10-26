В Красноуфимске закончился суд по делу о резне трёхлетней давности

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Двух человек приговорили к длительным срокам лишения свободы в Красноуфимском районном суде. Малознакомые друг другу подельники три года назад устроили резню с несколькими пострадавшими и одним убитым.Суд в Красноуфимске судил Сергея Другова и Альберта Деткова за преступление, совершённое ими три года назад. Вечером 16 мая 2020 эти двое, практически незнакомые друг другу на тот момент, умудрились сговориться напасть на жилище обидчика Другова. Чем именно столь насолил этот человек подсудимому, но «гости» нанесли визит с целью убить всех, находящихся в доме. Открывшему им дверь мужчине они нанесли два удара ножом. Ещё одного головорезы пырнули три раза. Ещё один удар достался находившейся в доме женщине, когда она пыталась убежать от них. Нож вонзился ей в спину, и та сообразила притвориться мёртвой, чем и спаслась.В результате один из подвергнувшихся атак мужчин о полученных ранений скончался, а другой получил тяжкий вред здоровью. Нанесённый вред женщине врачами был позже оценен, как лёгкий.Головорезов судили по одной из частей статьи 105 Уголовного кодекса за покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой. Дополнительно к этому Другова обвинили ещё и в убийстве, поскольку колото-резанные раны скончавшемуся наносил он. Соответственно, и получил более строгий приговор. После того, как присяжные заседатели на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынесли вердикт о виновности мужчин, судья назначил Другову наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Альберту Деткову придётся пожить 10 лет в исправительной колонии особого режима, а последующем свобода его будет ограничена на полтора года.