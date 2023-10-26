Возрастное ограничение 18+

В Красноуфимске закончился суд по делу о резне трёхлетней давности

18.52 Понедельник, 30 октября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Двух человек приговорили к длительным срокам лишения свободы в Красноуфимском районном суде. Малознакомые друг другу подельники три года назад устроили резню с несколькими пострадавшими и одним убитым.

Суд в Красноуфимске судил Сергея Другова и Альберта Деткова за преступление, совершённое ими три года назад. Вечером 16 мая 2020 эти двое, практически незнакомые друг другу на тот момент, умудрились сговориться напасть на жилище обидчика Другова. Чем именно столь насолил этот человек подсудимому, но «гости» нанесли визит с целью убить всех, находящихся в доме. Открывшему им дверь мужчине они нанесли два удара ножом. Ещё одного головорезы пырнули три раза. Ещё один удар достался находившейся в доме женщине, когда она пыталась убежать от них. Нож вонзился ей в спину, и та сообразила притвориться мёртвой, чем и спаслась.

В результате один из подвергнувшихся атак мужчин о полученных ранений скончался, а другой получил тяжкий вред здоровью. Нанесённый вред женщине врачами был позже оценен, как лёгкий.

Головорезов судили по одной из частей статьи 105 Уголовного кодекса за покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой. Дополнительно к этому Другова обвинили ещё и в убийстве, поскольку колото-резанные раны скончавшемуся наносил он. Соответственно, и получил более строгий приговор. После того, как присяжные заседатели на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынесли вердикт о виновности мужчин, судья назначил Другову наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Альберту Деткову придётся пожить 10 лет в исправительной колонии особого режима, а последующем свобода его будет ограничена на полтора года.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
За суицид екатеринбургского студента лишением свободы накажут трёх его обидчиков
26 октября 2023
Укравший у работодателя миллионы охранник автосалона получил срок
23 октября 2023
Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск
30 октября 2023
Пожар помог первоуральским полицейским изъять полкило наркоты
26 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Жители Екатеринбурга пили чай, собирали подписи и водили хороводы в защиту парка 50-летия ВЛКСМ

Причиной всему планы застроить ещё один участок в зелёной зоне
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:10 Попасть в парк Маяковского со Щорса можно будет только через месяц
18:52 В Красноуфимске закончился суд по делу о резне трёхлетней давности
17:36 В Екатеринбурге подскочила стоимость гаражей и машино-мест
17:02 Со снежной напастью на свердловских дорогах борются 276 спецмашин
16:40 Екатеринбурженка упала на заледеневшем крыльце и сломала копчик
16:02 В Нижнесергинском районе незаконно вырубили лес на 2,2 миллиона
15:31 В Екатеринбурге девушка получила химический ожог во время поездки в автобусе
15:00 Провалившийся в колодец с кипятком екатеринбургский школьник остается в реанимации
14:45 Двое взрослых и четверо детей пострадали в ДТП на трассе Тюмень – Екатеринбург
14:14 Свердловской области компенсируют затраты на тушение лесных пожаров
13:36 За 29 октября в Свердловской области зарегистрировано 61 ДТП
13:03 За два дня в Екатеринбурге выпала половина месячной нормы осадков
12:35 Из-за беспорядков «Уральские авиалинии» перенесли рейс «Екатеринбург – Махачкала»
12:02 Свердловская область возглавила рейтинг регионов по числу абортов
11:33 Из-за перехода на новую программу перестала работать виртуальная «Екарта»
10:58 Прокуратура Екатеринбурга объявила предостережения дорожникам и главам районов
10:28 Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск
09:57 На трассе Пермь – Екатеринбург закрыли проезд для автобусов и грузовиков
09:24 Синоптики предупреждают о гололедице и снеге с дождем в Свердловской области
19:43 Один погибший и один пострадавший в ДТП под Сысертью
18:42 На парковке в Екатеринбурге неизвестные покрасили чужие автомобили
17:41 Появляются всё новые подробности гибели полицейского в Екатеринбурге
14:48 Грузовик и легковушка столкнулись между Пермью и Екатеринбургом
13:36 «Ласточка» между Екатеринбургом и Нижним Тагилом «летать» будет иначе
12:15 На трассе между Нижним Тагилом и Екатеринбургом пострадал водитель грузовика
11:56 Мопсопрогулка прошла в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
18:03 Больше четверти заемщиков в РФ платят по трем и более кредитам
17:34 В Нерюнгри полицейский начальник получил 13 лет колонии за взятки по делу о контрафактном алкоголе
16:33 Росавиация: рейсы из Тель-Авива в Минводы и Махачкалу направят в другие города
16:19 Власти Читы рекомендовали не проводить Хэллоуин в образовательных учреждениях
15:40 В Башкирии глава фракции КПРФ ушел с поста после скандала с Рудольфом Нуреевым
15:09 Пользователи нескольких регионов жалуются на сбои в работе Telegram
14:46 В Госдуме хотят защитить права пользователей «оккультно-магических услуг»
14:17 Число пострадавших при пожаре на АЗС в Химках выросло до пяти
14:03 СМИ: на окраине Газы замечены израильские танки
13:36 Житель Хабаровска напал с кувалдой на здание прокуратуры
13:01 В ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли более 3250 детей
12:20 ФАС: три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета
11:33 МЧС: на АЗС возле аэропорта Шереметьево в Подмосковье произошел пожар
11:21 АКОРТ: производители шоколада уведомили о повышении цен
10:57 В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, есть пострадавшие
10:29 МВД: задержаны 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
17:31 В Минздраве Дагестана провели обыск по делу о крупном хищении в период пандемии
16:52 В ГД предложили законодательно закрепить статус эмбриона
16:49 В Челябинске шины можно купить с доставкой
15:51 ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15% годовых
15:46 Исследование: в России в 1,5 раза вырос спрос на дворников
14:29 В Египте в курортном городе Таба упал беспилотник, пострадали шесть человек
13:53 Власти запретили Хэллоуин в школах Якутии
13:06 С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли 27 журналистов
12:31 В Приморье в школьном туалете установили камеры видеонаблюдения
11:44 Путин заявил, что его удивили низкие зарплаты в космической отрасли
Все новости России и мира
19:10 Попасть в парк Маяковского со Щорса можно будет только через месяц
18:52 В Красноуфимске закончился суд по делу о резне трёхлетней давности
17:36 В Екатеринбурге подскочила стоимость гаражей и машино-мест
17:22 Валерий Сухих: Регион поддерживает молодежные инициативы
17:02 Со снежной напастью на свердловских дорогах борются 276 спецмашин
16:40 Екатеринбурженка упала на заледеневшем крыльце и сломала копчик
16:02 В Нижнесергинском районе незаконно вырубили лес на 2,2 миллиона
15:31 В Екатеринбурге девушка получила химический ожог во время поездки в автобусе
15:00 Провалившийся в колодец с кипятком екатеринбургский школьник остается в реанимации
14:51 Какие параметры повысят прочность пластиковых 3D-изделий, выяснили ученые Пермского политеха
14:49 Росреестр Прикамья разъясняет, как погасить запись об ипотеке по решению суда
14:45 Двое взрослых и четверо детей пострадали в ДТП на трассе Тюмень – Екатеринбург
14:14 Свердловской области компенсируют затраты на тушение лесных пожаров
13:36 За 29 октября в Свердловской области зарегистрировано 61 ДТП
13:03 За два дня в Екатеринбурге выпала половина месячной нормы осадков
12:35 Из-за беспорядков «Уральские авиалинии» перенесли рейс «Екатеринбург – Махачкала»
12:02 Свердловская область возглавила рейтинг регионов по числу абортов
11:33 Из-за перехода на новую программу перестала работать виртуальная «Екарта»
10:58 Прокуратура Екатеринбурга объявила предостережения дорожникам и главам районов
10:42 Благодаря судебным приставам подъезду одного из пермских домов вернули первозданный вид
10:28 Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск
09:57 На трассе Пермь – Екатеринбург закрыли проезд для автобусов и грузовиков
09:24 Синоптики предупреждают о гололедице и снеге с дождем в Свердловской области
19:43 Один погибший и один пострадавший в ДТП под Сысертью
18:42 На парковке в Екатеринбурге неизвестные покрасили чужие автомобили
17:41 Появляются всё новые подробности гибели полицейского в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK