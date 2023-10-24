К семи годам колонии приговорили екатеринбурженку за убийство знакомой





– рассказали в прокуратуре. «По просьбе обвиняемой двое мужчин, распивавших совместно с ними спиртные напитки, вынесли потерпевшую в подъезд дома, где прибывший по вызову врач бригады скорой медицинской помощи констатировал наступление смерти»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил к семи годам колонии 45-летнюю местную жительницу, которая забила свою знакомую насмерть.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 20 декабря обвиняемая находилась в гостях, где употребляла алкогольные напитки в компании своей знакомой, с которой в какой-то момент возник конфликт.Обвиняемая накинулась на свою знакомую и стала ее избивать, при том, что потерпевшая, как утверждается, не оказывала сопротивления. Заявляется, что женщина умышленно нанесла не менее трех ударов руками по голове, не менее 14 ударов ногами в область туловища и не менее 13 ударов ногами в область верхних конечностей, отчего ее знакомая потеряла сознание.По данным ведомства, суд установил, что конфликт произошел из-за того, что обвиняемой показалось, что ее подруга могла похитить деньги с банковской карточки их общего приятеля. Однако в суде женщина заявила, что побила свою знакомую из-за того, что та жестоко обращалась с ее питомцами, и что она якобы ударила свою подругу не более четырех раз.В результате Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал женщину виновной в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор еще не вступил в законную силу.