Пожар помог первоуральским полицейским изъять полкило наркоты

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Неожиданное продолжение получил вызов полицейский на место возгорания в Первоуральске. Стражей порядка просили приехать, поскольку подозревали поджог. А в отделение они возвращались с крупной партией наркотиков.Возгорание произошло в среду, 25 октября, в жилом доме на улице Вайнера в Первоуральске. Когда полицейские осматривали многоквартирный дом, чтобы отыскать предполагаемого поджигателя, в подвале здания они обнаружили пакет с подозрительным содержимым. Позже эксперты установят, что вещество из пакета — наркотик метадон. Вес находки составил 582,96 грамма.Один из жильцов дома пояснил, что изначально этот пакет он нашёл у себя в квартире, когда прибирался после съехавшего жильца. Не разобравшись, что это за содержимое, мужчина перенёс пакет в подвал. Сейчас под подозрением находятся несколько человек, в том числе арендовавший квартиру 24-летний житель Нижней Туры и 36-летний безработный житель Первоуральска. Полиция проводит расследования с целью установить владельца пакета с запретным веществом.