За суицид екатеринбургского студента лишением свободы накажут трёх его обидчиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В начале мая 2021 года в доме на улице Бакинских Комиссаров в Екатеринбурге покончил с собой молодой человек. При выяснении причин этого поступка было выяснено, что до фатального шага 19-летнего юношу довели продолжительные издевательства со стороны трёх его знакомых. Сегодня суд вынес вердикт по делу о доведении студента до самоубийства.На процессе, прошедшем в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга, были доказаны многочисленные эпизоды издевательств над погибшим. Трое циничных ровесников студента — Данил Пономарев, Эльнара Абзалова и Елизавета Овчинникова — угрожали своей жертвой расправой, били его, унижали достоинство и незаконно забирали его вещи. Среди преступных действий этой троицы — прижигание тела жертвы сигаретами, поджог его квартиры, вымогательства денег, хищение принадлежащей жертве стиральной машины и многое другое. Чтобы прервать эти, казавшиеся бесконечными физические и психологические измывательства, молодой человек покончил с собой.Судили троицу молодых негодяев сразу по нескольким статьям — за грабёж с применением насилия, за вымогательство, кражи и за доведение до самоубийства. Поскольку совершались эти преступления группой лиц и по сговору, наказание «вырисовывалось» суровым. Таковым и получилось: всех троих подсудимых приговорили к длительным срокам лишения свободы. Данила Пономарёва в колонию общего режима отправят на 9 лет. Его подельницы, отличившиеся ещё большей жестокостью «отдохнут» в колонии ещё более продолжительное время: Овчинниковой суд отмерил срок в 10 с половиной лет, а Абзаловой — на год больше.Приговор в законную силу ещё не вступил, адвокаты подсудимых имеют право на обжалование решения суда.