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Свердловские силовики заявили о росте случаев телефонного мошенничества
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Представитель свердловского управления ФСБ Алина Казанцева и начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых заявили о резком росте случаев телефонного мошенничества.
Отмечается, что чаще всего мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств.
Представитель ФСБ акцентирует внимание на том, что силовики никогда не будут запрашивать информацию о состоянии банковских счетов или требовать переводить куда-либо деньги. Подчеркивается, что уголовные дела не расследуются по телефону.
Какую-либо статистику о числе пострадавших от действий телефонных мошенников в полиции и ФСБ не предоставили.
«Излишняя доверчивость некоторых категорий людей, считающих, что беда может коснуться кого-угодно, только не их самих, зачастую приводит к печальным последствиям. Когда читаешь оперативные сводки полиции, не веришь своим глазам. Складывается ощущение, что пока конкретный человек, в независимости от возраста, не потеряет собственные сбережения, он не чувствует опасности»,
– заявил Валерий Горелых.
Отмечается, что чаще всего мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств.
Представитель ФСБ акцентирует внимание на том, что силовики никогда не будут запрашивать информацию о состоянии банковских счетов или требовать переводить куда-либо деньги. Подчеркивается, что уголовные дела не расследуются по телефону.
Какую-либо статистику о числе пострадавших от действий телефонных мошенников в полиции и ФСБ не предоставили.
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