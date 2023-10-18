Свердловские силовики заявили о росте случаев телефонного мошенничества





– заявил Валерий Горелых. «Излишняя доверчивость некоторых категорий людей, считающих, что беда может коснуться кого-угодно, только не их самих, зачастую приводит к печальным последствиям. Когда читаешь оперативные сводки полиции, не веришь своим глазам. Складывается ощущение, что пока конкретный человек, в независимости от возраста, не потеряет собственные сбережения, он не чувствует опасности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Представитель свердловского управления ФСБ Алина Казанцева и начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых заявили о резком росте случаев телефонного мошенничества.Отмечается, что чаще всего мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств.Представитель ФСБ акцентирует внимание на том, что силовики никогда не будут запрашивать информацию о состоянии банковских счетов или требовать переводить куда-либо деньги. Подчеркивается, что уголовные дела не расследуются по телефону.Какую-либо статистику о числе пострадавших от действий телефонных мошенников в полиции и ФСБ не предоставили.