В уральском посёлке Буланаш из водовода украли 100 метров труб

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

«Преступление века» было совершенно в посёлке Буланаш Артёмовского городского округа Свердловской области. Здесь из водовода вырезали огромный кусок сваренных в линию труб.Всего пропало 100 метров водовода, который пролгает от скважины до станции обезжелезивания, — пишет издание «Егоршинские вести». С учётом «трофея» похитителей можно утверждать, что без специальных инструментов здесь не обошлось. Ну, а большой диаметр труб —319 миллиметров — подсказывает, что добычу свою злоумышленники уволокли не на собственных горбах, а наверняка воспользовались грузовой машиной. Удивительно, что при этом никто подозрительной деятельности на водоводе не заметил. Обнаружилась рукотворная поломка водовода только сегодня утром.Испорченный водовод — резервный, а иначе весь посёлок рисковал остаться без воды. Но риск такой остаётся, ведь в случае аварии на основном водоводе, альтернативной «дороги» до населённого пункта теперь нет. Поэтому МУП «БЖКХ» сейчас ищет способы восстановить линию подачи воды. В полицию подано заявление о совершённом преступлении.Предположительно, трубы с буланашского водовода были срезаны для того, чтобы сдать их в металлолом. При этом преступники могут «навариться» на 50 тысяч рублей. В свою очередь, ремонт сломанного водовода будет стоить, по оценке МУП «БЖКХ», около миллиона рублей.