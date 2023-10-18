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Задавившую во сне пятимесячную дочку екатеринбурженку приговорили к исправительным работам
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге приговорили к году исправительных работ 26-летнюю местную жительницу, которая случайно задавила во сне пятимесячную дочку.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник, у девушки не было злого умысла. По некоторым данным, молодая мать в ту ночь была в нетрезвом состоянии.
Верх-Исетский районный суд признал ее виновной по статье о причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ) и назначил ей год исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в пользу государства. Приговор в законную силу еще не вступил.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник, у девушки не было злого умысла. По некоторым данным, молодая мать в ту ночь была в нетрезвом состоянии.
Верх-Исетский районный суд признал ее виновной по статье о причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ) и назначил ей год исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в пользу государства. Приговор в законную силу еще не вступил.
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