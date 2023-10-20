Жителя Невьянска отправили на принудительное лечение после убийства жены





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем в момент совершения деяния не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Невьянский городской суд отправил 86-летнего местного жителя на принудительное лечение после убийства пенсионером его 84-летней жены.Инцидент, о котором идет речь, произошел 24 июня этого года. В тот день пожилые супруги поругались. В ходе конфликта мужчина схватил нож и нанес своей жене не менее девяти ударов, в результате чего женщина через непродолжительное время скончалась.Невьянский городской суд назначил пенсионеру принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа. Решение суда в законную силу еще не вступило.