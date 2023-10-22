В Серове будут судить местного жителя за ложный донос об угоне машины





– рассказали в ведомстве. «Заметив приближающийся к нему служебный автомобиль сотрудников полиции, обвиняемый, пытаясь избежать привлечения к административной и материальной ответственности, сообщил инспектору ДПС заведомо недостоверную информацию о том, что в отношении него совершили угон»,





– объяснили в прокуратуре. «Таким образом, при проверке заявления обвиняемого об угоне автомобиля были неоправданно задействованы силы и средства МО МВД России "Серовский", чем осуществлено воспрепятствование нормальному функционированию работы правоохранительных органов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Серове местный житель, будучи за рулем своего Ford Focus в нетрезвом состоянии, разбил три машины. И для того чтобы избежать ответственности, сорвал госавтоинспекторам о попытке угона его автомобиля.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент, о котором идет речь, произошел ночью 6 сентября возле дома №1 по улице Нахабина. По версии следствия, мужчина повредил три автомобиля, которые были там припаркованы, после чего решил притвориться будто бы это не он сидел за рулем в момент ДТП.Обвиняемый заявил, что якобы он вышел на стоянку к своей машине после того, как сработала сигнализацию. Сам он, по его же словам, не намеревался куда-либо ехать в силу алкогольного опьянения.Мужчину предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но приняли его заявление об угоне. Однако в ходе проверки обман вскрылся.В ближайшее время уголовное дело жителя Серова должны будут рассмотреть в суде.