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За день пользования фальшивым удостоверением тавдинцу на полгода ограничат свободу

20.38 Пятница, 20 октября 2023
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Тавде прошёл суд над местным жителем, который не стал легально получать водительское удостоверение, а решил попользоваться фальшивым. И был почти сразу же на этом пойман.

Как выяснилось в ходе расследования, тавдинец решил купить поддельное водительское удостоверение в апреле этого года. Для этого он воспользовался услугами некоего человека, личность которого так до сих пор не была установлена. Этому незнакомцу, с которым он связался через Интернет, бесправный водитель отправил 15 тысяч рублей. Взамен он примерно через неделю получил по почте удостоверение на своё имя, которое — как ему казалось — невозможно было отличить от настоящего. Вот только это оказалось не так.

Уже на следующий день после получения «липы» нечестный тавдинец был остановлен сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Тавдинский» для проверки документов. Не особо волнуясь, он предъявил людям в погонах поддельные права и был очень удивлён, когда обман не сработал. Бдительные госавтоинспекторы тут же заподозрили неладное и решили проверить сомнительное удостоверение. Обман тут же был обнаружен!

На этой неделе в законную силу вступил приговор Тавдинского районного суда. Для «липового» водителя начался шестимесячный срок ограничения свободы.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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12:11 «Врач» со «следователем» похитили у пожилой екатеринбурженки 635 тысяч
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