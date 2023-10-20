Мошенники сократили сбережения жительницы Каменска-Уральского на 400 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Молодая жительница Каменска-Уральского надеялась купить квартиру, но лишь впустую потратила 400 тысяч рублей. Такой суммой она расплатилась за то, что вовремя не раскусила мошенническую схему.Жертвой мошенников уралочка стала всего пару дней назад, 17 октября. Она подыскивала в интернете различные варианты двухкомнатных квартир на продажу. Одно из объявлений показалось ей весьма соблазнительным, и в первую очередь — невысокой ценой недвижимости. Женщина позвонила по указанному в объявлении номеру. Взявший трубку мужчина пояснил, что относительно низкая цена квартиры (чуть более миллиона рублей) связана со срочной необходимостью в денежных средствах.А дальше разговор свёлся с постепенному выдаиванию этих самых денежных средств из доверчивой жертвы. Сперва «владелец недвижимости» попросил перевести ему задаток в размере 30 тысяч рублей. Только на таких условиях он согласился «приехать из Подмосковья», чтобы показать потенциальной покупательнице «хату». После перевода этих денег мужчина вошёл аппетит и начал увеличивать сумму задатка. В итоге жертва мошенников перевела на счёт незнакомого человека 370 тысяч рублей (не считая «дебютную» тридцатку). Заподозрила неладное она только после того, как «продавец квартиры» начал выманивать из неё ещё 370 тысяч рублей.Больше уралочка решила деньгами не делиться и уже на следующий день пошла в полицию, где изложила ситуацию. Сотрудники отдела полиции №23 приняли заявление от обманутой гражданки. По изложенным ею фактам возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Начато расследование преступления.Стоит отметить, что данный случай опровергает бытующее мнение, что жертвами мошенников становятся пожилые люди. Жительнице Каменска-Уральского, лишившейся 400 тысяч рублей, нет ещё и 30 лет. Это молодая девушка, которая была уверена, что хорошо осведомлена о различных мошеннических схемах, и что не попадётся на крючок аферистов.