Екатеринбург бьёт рекорды по похищению автомобильных запчастей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбург вошёл в тройку российских населённых пунктов, где активнее всего орудуют автоворы, специализирующиеся на свинчивании запчастей с припаркованных машин. Антирейтинг был составлен одной из крупных страховых компаний.Лидером антирейтинга ожидаемо стала Москва. Около 35% от числа всех случаев воровства запчастей в России приходится на столицу. Второе место заняла «сборная команда» подмосковных населённых пунктов, где с неудачно припаркованных машин свинчивают почти 18% запчастей. Следом «гордо» следует уральская столица с показателем в 13,8 процентов.По данным страховщиков компании «Согласие», наиболее привлекательная для российских автоворов запчасть — зеркала внешнего вида. На эту деталь в 2023 году пришлось 30% случаев. Следующими, с довольно большим отрывом идут колёса, автомобильные эмблемы, фары, колпаки и другие детали. Что касается марок автомобилей, то чаще всего автоворов привлекают «Мерседесы». Но если с них чаще всего скручивают зеркала заднего вида, то колёса чаще всего пропадают с машин марки «Митцубиси».