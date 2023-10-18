«Врач» со «следователем» похитили у пожилой екатеринбурженки 635 тысяч





– просят правоохранители. «При поступлении сомнительных и тревожных звонков от "родственников" или лжеполицейских с просьбой передать деньги необходимо сразу же перезвонить родным и уточнить информацию. Гражданам, имеющим пожилых родителей, родственников необходимо регулярно разъяснять престарелым людям подобные способы хищения, а также быть постоянно на связи со своими родными»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге аферисты под видом «врача» и «следователя» выманили у 88-летний пенсионерки 635 тысяч рублей. Мошенники работали по известной схеме «родственник попал в аварию».Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, сначала пожилой женщине позвонила неизвестная, которая представилась врачом. Она убедила пенсионерку в том, что ее дочь попала в ДТП и теперь ей на лечение требуется 500 тысяч рублей. Позже пожилой горожанке позвонил неизвестный, назвавший себя следователем. Он объяснил бабушке, что к ней за деньгами заедет «курьер», который якобы должен будет забрать деньги на лечение.И на этом обман не закончился. После этого как «курьер» забрал деньги, екатеринбурженке вновь позвонили и попросили еще 135 тысяч. Тогда пенсионерка подумала, что с ней говорит ее дочь. Спустя некоторое время «курьер» вернулся и забрал оставшиеся деньги.Лишь после того, как к потерпевшей приехала ее дочь, пожилая женщина поняла, что ее обманули мошенники.В полиции в очередной раз призывают граждан говорить со своими пожилыми родителями и просить их быть бдительными и не пускать к себе домой посторонних ни под каким предлогом.