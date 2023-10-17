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В Свердловской области суд взыскал с осужденных суммы взяток спустя несколько лет
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области суд взыскал с осужденных за коррупцию два года назад бывших полицейских сумму взяток, которые были получены в 2012 и 2017 годах.
В июне 2021 года приговором Свердловского областного суда года экс-начальник Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по Свердловской области Олег Грехов и его заместитель Артем Письменный были признаны виновными в получении взяток (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Тогда Грехова наказали штрафом в 5 миллионов рублей с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах на три года. Письменного оштрафовали на 2 миллиона рублей с лишением специального звания «подполковник полиции в отставке».
Обвиняемые получили взятки в размере 300 тысяч и 100 тысяч рублей. Во время расследования их уголовного дела вопрос об обращении суммы взяток в доход государства не обсуждался, и сотрудники полиции не изымали преступные деньги.
Однако в какой-то момент прокуратура решила обратиться с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга, в котором просила взыскать с Грехова и Письменного суммы полученных взяток в доход государства.
Кировский районный суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил требования в полном объеме. Ответчики были не согласны, поэтому пытались обжаловать решение в Свердловском областном суде. Однако судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для вмешательства в судебный акт суда первой инстанции и оставила его без изменений.
В июне 2021 года приговором Свердловского областного суда года экс-начальник Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по Свердловской области Олег Грехов и его заместитель Артем Письменный были признаны виновными в получении взяток (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Тогда Грехова наказали штрафом в 5 миллионов рублей с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах на три года. Письменного оштрафовали на 2 миллиона рублей с лишением специального звания «подполковник полиции в отставке».
Обвиняемые получили взятки в размере 300 тысяч и 100 тысяч рублей. Во время расследования их уголовного дела вопрос об обращении суммы взяток в доход государства не обсуждался, и сотрудники полиции не изымали преступные деньги.
Однако в какой-то момент прокуратура решила обратиться с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга, в котором просила взыскать с Грехова и Письменного суммы полученных взяток в доход государства.
«В судебном заседании ответчики заявили о пропуске срока исковой давности, суммы были получены в 2012 и 2017 годах, а значит требовать назад их нельзя. Суд отметил, что факт получения взяток был установлен вступившим в законную силу приговором Свердловского областного суда в 2021 году. До этого момента у прокуратуры не было оснований для предъявления искового заявления о взыскании средств»,
– пояснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда.
Кировский районный суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил требования в полном объеме. Ответчики были не согласны, поэтому пытались обжаловать решение в Свердловском областном суде. Однако судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для вмешательства в судебный акт суда первой инстанции и оставила его без изменений.
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