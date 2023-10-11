Заботливый муж тагильчанки пойдёт под суд за кражу в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали мужчину, который незаконно завладел чужим ноутбуком. Свою добычу он повёз в Нижний Тагил, чтобы подарить жене.Кража ноутбука произошла на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Истинная владелица «мобильного компьютера» на 5 минут оставила свои вещи на перроне. Этого оказалось достаточно, чтобы на чужое добро положил глаз нечистый на руку мужчина. Он вытащил ноутбук из чужой сумки, сунул его под куртку и поспешно скрылся.Беспечная девушка, обнаружив, что лишилась ноутбука, догадалась обратиться в транспортную полицию здесь же, на вокзале. Это помогло оперативно проследить по камерам видеонаблюдения маршрут, которым скрылся похититель. Установив, что мужчина сел в электричку, следующую в Нижний Тагил, полицейские связались с охранниками в поезде и согласовали с ними дальнейшие действия. Преступник был тут же задержан.Выяснилось, что ноутбук забрал житель Нижнего Тагила. Он планировал подарить его жене. Нижнетагильским информационным агентством «Между строк» сообщается, что воришке 31 год и прежде он уже был неоднократно судим за кражи.