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В Нижней Салде подросток зарубил топором сожителя своей матери
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижней Салде 16-летний подросток зарубил топором сожителя своей матери. По данным местных СМИ, причиной для убийство стало то, что женщина стала злоупотреблять алкоголя после того, как встала встречаться с мужчиной.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, в роковую ночь мать юноши вернулась вместе со своим сожителем домой в пьяном состоянии. Любовники сразу легли спать, чем подросток решил воспользоваться. По данным телеграм-издания парень нанес мужчине более 14 ударов топором и проломил череп.
Известно, что подросток хорошо учился в школе. О нем отзывались положительно. Однако сейчас ему предстоит пройти проверку психиатра.
Юноше запретили контактировать с матерью, поэтому в течение двух месяцев он будет находиться у своего дяди под домашним арестом, который ему назначил Верхнесалдинский районный суд. Эту информацию также подтвердили порталу «КП-Екатеринбург».
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, в роковую ночь мать юноши вернулась вместе со своим сожителем домой в пьяном состоянии. Любовники сразу легли спать, чем подросток решил воспользоваться. По данным телеграм-издания парень нанес мужчине более 14 ударов топором и проломил череп.
Известно, что подросток хорошо учился в школе. О нем отзывались положительно. Однако сейчас ему предстоит пройти проверку психиатра.
Юноше запретили контактировать с матерью, поэтому в течение двух месяцев он будет находиться у своего дяди под домашним арестом, который ему назначил Верхнесалдинский районный суд. Эту информацию также подтвердили порталу «КП-Екатеринбург».
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