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За обман знакомых на крупную сумму екатеринбурженка отправится в колонию
Фото: прокуратура Свердловской области
Более 111 миллионов рублей выманила обманом из своих знакомых екатеринбурженка. Сегодня суд оценил её мошеннические способности, лишив свободы на шесть лет.
Согласно материалам дела, женщина совершала свои преступления в период с февраля 2016 года по май 2019 года. За это время она сумела ввести в заблуждение 24 своих знакомых, обещая им в качестве риелтора взамен крупных займов либо покупку квартир, либо возврат денег с большим процентом. Прокурору удалось доказать, что намерений возвращать долг у женщины не было изначально. Набрав таким образом более 111 миллионов рублей, она покинула территорию страны.
Правосудие вряд ли бы свершилось, кабы пожилому отцу мошенницы не понадобился уход. Женщина оказалась любящей дочерью и вернулась в Екатеринбург, чтобы ухаживать за родителем. Тут-то её и задержали.
Судили мошенницу в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. Вердикт — 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Как уточняет прокуратура Свердловской области, приговор в законную силу ещё не вступил.
Согласно материалам дела, женщина совершала свои преступления в период с февраля 2016 года по май 2019 года. За это время она сумела ввести в заблуждение 24 своих знакомых, обещая им в качестве риелтора взамен крупных займов либо покупку квартир, либо возврат денег с большим процентом. Прокурору удалось доказать, что намерений возвращать долг у женщины не было изначально. Набрав таким образом более 111 миллионов рублей, она покинула территорию страны.
Правосудие вряд ли бы свершилось, кабы пожилому отцу мошенницы не понадобился уход. Женщина оказалась любящей дочерью и вернулась в Екатеринбург, чтобы ухаживать за родителем. Тут-то её и задержали.
Судили мошенницу в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. Вердикт — 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Как уточняет прокуратура Свердловской области, приговор в законную силу ещё не вступил.
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