За обман знакомых на крупную сумму екатеринбурженка отправится в колонию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Более 111 миллионов рублей выманила обманом из своих знакомых екатеринбурженка. Сегодня суд оценил её мошеннические способности, лишив свободы на шесть лет.Согласно материалам дела, женщина совершала свои преступления в период с февраля 2016 года по май 2019 года. За это время она сумела ввести в заблуждение 24 своих знакомых, обещая им в качестве риелтора взамен крупных займов либо покупку квартир, либо возврат денег с большим процентом. Прокурору удалось доказать, что намерений возвращать долг у женщины не было изначально. Набрав таким образом более 111 миллионов рублей, она покинула территорию страны.Правосудие вряд ли бы свершилось, кабы пожилому отцу мошенницы не понадобился уход. Женщина оказалась любящей дочерью и вернулась в Екатеринбург, чтобы ухаживать за родителем. Тут-то её и задержали.Судили мошенницу в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. Вердикт — 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Как уточняет прокуратура Свердловской области, приговор в законную силу ещё не вступил.