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Екатеринбургская полиция предупредила о новой схеме мошенничества
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Екатеринбургская полиция предупреждает о новой схеме мошенничества. По данным правоохранителей, аферисты могут притворяться сотрудниками сотовых операторов, чтобы получать доступ к личным кабинетам на «Госуслугах».
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, таким образом жертвой телефонных мошенников стала жительница уральской столицы. Злоумышленники, представившаяся представителями оператора сотовой связи, убедили женщину в том, что ей якобы нужно продлить свой номер, иначе его передадут другому абоненту, и якобы это можно сделать через «Госулуги». Для этого екатеринбурженку попросили назвать код из сообщения.
К счастью, мошенники не успели нанести женщине материального вреда. Осознав, что она поддалась уловкам аферистов, она сразу обратилась в банк, а потом связалась с техподдержкой «Госуслуг». Позже она явилась в отделение полиции, где рассказала свою историю.
Правоохранители призывают прекращать звонок, если возникают подозрение, что с вами разговаривают мошенники.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, таким образом жертвой телефонных мошенников стала жительница уральской столицы. Злоумышленники, представившаяся представителями оператора сотовой связи, убедили женщину в том, что ей якобы нужно продлить свой номер, иначе его передадут другому абоненту, и якобы это можно сделать через «Госулуги». Для этого екатеринбурженку попросили назвать код из сообщения.
«Заявительница сама не поняла почему, но выполнила все указания незнакомки, хотя много раз слышала о подобных способах обмана. Сразу после этого голос в трубке сменился на мужской, который цинично сообщил, что теперь доступ к ее личному кабинету у них в руках. Дерзкий мошенник назвал женщину "лохушкой" и обещал набрать на ее имя кредитов»,
– рассказали пресс-группе полиции.
К счастью, мошенники не успели нанести женщине материального вреда. Осознав, что она поддалась уловкам аферистов, она сразу обратилась в банк, а потом связалась с техподдержкой «Госуслуг». Позже она явилась в отделение полиции, где рассказала свою историю.
Правоохранители призывают прекращать звонок, если возникают подозрение, что с вами разговаривают мошенники.
«В противном случае вы можете подвергнуться психологическому давлению и совершить необдуманные действия против своей воли»,
– подчеркнули в полиции.
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