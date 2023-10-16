Екатеринбургская полиция предупредила о новой схеме мошенничества





– рассказали пресс-группе полиции. «Заявительница сама не поняла почему, но выполнила все указания незнакомки, хотя много раз слышала о подобных способах обмана. Сразу после этого голос в трубке сменился на мужской, который цинично сообщил, что теперь доступ к ее личному кабинету у них в руках. Дерзкий мошенник назвал женщину "лохушкой" и обещал набрать на ее имя кредитов»,





– подчеркнули в полиции. «В противном случае вы можете подвергнуться психологическому давлению и совершить необдуманные действия против своей воли»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургская полиция предупреждает о новой схеме мошенничества. По данным правоохранителей, аферисты могут притворяться сотрудниками сотовых операторов, чтобы получать доступ к личным кабинетам на «Госуслугах».Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, таким образом жертвой телефонных мошенников стала жительница уральской столицы. Злоумышленники, представившаяся представителями оператора сотовой связи, убедили женщину в том, что ей якобы нужно продлить свой номер, иначе его передадут другому абоненту, и якобы это можно сделать через «Госулуги». Для этого екатеринбурженку попросили назвать код из сообщения.К счастью, мошенники не успели нанести женщине материального вреда. Осознав, что она поддалась уловкам аферистов, она сразу обратилась в банк, а потом связалась с техподдержкой «Госуслуг». Позже она явилась в отделение полиции, где рассказала свою историю.Правоохранители призывают прекращать звонок, если возникают подозрение, что с вами разговаривают мошенники.