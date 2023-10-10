Жителя Качканара будут судить за покушение на убийство сожительницы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Качканаре перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в покушении на убийство сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, пьяный мужчина в июне устроил скандал со своей сожительницей в их квартире. Он накинул на шею женщины кофту и стал затягивать рукава, угрожая потерпевшей убийством. После этого он повалил ее на диван и стал прижимать ей к лицу подушку.В августе обвиняемый вооружился ножом и прошел к месту работы сожительницы. Войдя в помещение, где находилась женщина, он напал на нее и стал наносить удары ножом в грудь и левую руку. Рассчитывая, что от полученных ран женщина скончается, злоумышленник скрылся с места преступления.Однако женщина выжила благодаря активному сопротивлению, ее криков о помощи и своевременному оказанию ей медицинской помощи.Уголовное дело направили в Качканарский городской суд для рассмотрения по существу.