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Двое осужденных сбежали из екатеринбургской колонии-поселения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Двое осужденных сбежали из екатеринбургской колонии-поселения ИК-2. Спустя несколько часов их задержали в Кировграде.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, осужденные сбежали ночью и добрались до Кировграда, а там якобы избили прохожего грузчика и отняли у него восемь тысяч рублей и банковскую карту. Пострадавший позвонил в полицию, и беглецов задержали.
В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что отсутствие двоих осужденных в колонии-поселении выявили 15 октября в 05.00. Один из них был осужден за смертельное ДТП, а другой – за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Их задержали спустя менее двух часов в Кировграде сотрудники отдела розыска ГУФСИН совместно с полицейскими.
Теперь в отношении осужденных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, осужденные сбежали ночью и добрались до Кировграда, а там якобы избили прохожего грузчика и отняли у него восемь тысяч рублей и банковскую карту. Пострадавший позвонил в полицию, и беглецов задержали.
В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что отсутствие двоих осужденных в колонии-поселении выявили 15 октября в 05.00. Один из них был осужден за смертельное ДТП, а другой – за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Их задержали спустя менее двух часов в Кировграде сотрудники отдела розыска ГУФСИН совместно с полицейскими.
Теперь в отношении осужденных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ.
«Информации о принятии какого-либо иного процессуального решения в отношении указанных осужденных в ГУФСИН не поступало»,
– отметили в ведомстве.
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