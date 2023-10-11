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Двух мигрантов осудили в Ревде за незаконный оборот наркотиков

15.23 Понедельник, 16 октября 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ревде двух мигрантов приговорили к девяти годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в августе прошлого года двое граждан ближнего зарубежья вступили в сговор с человеком, в отношении которого возбуждено отдельное уголовное дело, на получение крупной партии наркотиков.

После получения информации о местонахождении наркотиков один из осужденных забрал из обозначенного места вещества, которые содержали в своем составе героин массой 400 грамм и метадон массой 268 грамм. Он привез полученные наркотики к себе домой. Там он для последующего сбыта расфасовал героин в 669 полимерных пакетиков и метадон в 222 пакетика.

В ночь на 19 ноября 2022 года злоумышленники поместили один пакетик в тайник, сделали фотографии и зафиксировали его координаты. На следующую ночь они снова вышли из дома, чтобы разместить наркотики в тайники, но их задержали сотрудники полиции.

Ревдинский городской суд назначил обоим виновным девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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17:59 Синоптики предупредили о ветреной погоде в Свердловской области
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