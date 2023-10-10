В столице Урала будут судить обвиняемого в хищении у банка более 940 тысяч

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала будут судить мужчину, которого обвиняют в краже группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемый, совместно с соучастником, похитил у банка более 940 тысяч рублей.Как пояснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, уголовное дело уральца выделили в отдельное производство в связи с розыском.По версии следствия, обвиняемый похитил у банка почти миллион рублей, используя на АЗС эмитированные банком расчетные карты в результате создания незапланированного, не предусмотренного банковской системой технического овердрафта – предоставления банком держателю карты средств при отсутствии на банковском счете клиента собственных денежных средств.Дело уральца должны будут рассмотреть в Ленинском районном суде. Сейчас ему грозит срок до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ведомства.