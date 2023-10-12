Неизвестный напал на сотрудников травмпункта в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге неизвестный напал на сотрудников травмпункта ЦГБ №2. Инцидент произошел вечером 11 октября.Как сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области, пьяный молодой человек зашел в здание травмпункта, включил на телефоне громкую музыку и пил из стеклянной бутылки. Пациенты и сотрудники травмпункта попросили его убавить громкость. Однако вместо этого неизвестный ворвался в кабинет травматологов, где в тот момент зашивали рану другому пациенту, и напал на врача, попытавшегося его остановить.Дебошир ударил врача, а потом набросился на пожилого сотрудника, ударив его в лицо и бросив в голову бутылку. В результате сотрудник больницы получил перелом носа, ссадины и ушибы.Когда приехала группа быстрого реагирования, нападавший уже скрылся. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.