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Неизвестный напал на сотрудников травмпункта в Екатеринбурге
Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области
В Екатеринбурге неизвестный напал на сотрудников травмпункта ЦГБ №2. Инцидент произошел вечером 11 октября.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области, пьяный молодой человек зашел в здание травмпункта, включил на телефоне громкую музыку и пил из стеклянной бутылки. Пациенты и сотрудники травмпункта попросили его убавить громкость. Однако вместо этого неизвестный ворвался в кабинет травматологов, где в тот момент зашивали рану другому пациенту, и напал на врача, попытавшегося его остановить.
Дебошир ударил врача, а потом набросился на пожилого сотрудника, ударив его в лицо и бросив в голову бутылку. В результате сотрудник больницы получил перелом носа, ссадины и ушибы.
Когда приехала группа быстрого реагирования, нападавший уже скрылся. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области, пьяный молодой человек зашел в здание травмпункта, включил на телефоне громкую музыку и пил из стеклянной бутылки. Пациенты и сотрудники травмпункта попросили его убавить громкость. Однако вместо этого неизвестный ворвался в кабинет травматологов, где в тот момент зашивали рану другому пациенту, и напал на врача, попытавшегося его остановить.
Дебошир ударил врача, а потом набросился на пожилого сотрудника, ударив его в лицо и бросив в голову бутылку. В результате сотрудник больницы получил перелом носа, ссадины и ушибы.
Когда приехала группа быстрого реагирования, нападавший уже скрылся. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.
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