Убийце 7-летней девочке из посёлка Верхняя Сысерть приговор смягчать не стали

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Почти 11 месяцев осталось отсиживать свой срок в колонии строгого режима убийце ребёнка из Верхней Сысерти. Валерий Улеев надеялся этот остаток провести в более мягких условиях, но суд решил оставить душегуба там, где он находится уже 19 лет.Своё тяжелейшее преступление заключённый ИК со строгим режимом совершил осенью 2004 года. Подвыпив, он захотел развлечений сексуального характера, и не придумал ничего лучше, чем эту свою «хотелку» осуществить с ребёнком. Заманив к себе обещанием сладостей 7-летнюю девочку, извращенец надругался над ней, а затем и убил, испугавшись наказания за педофилию и изнасилование. Прошедший суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет и 11 месяцев. И вот, когда до окончания назначенного срока осталось менее года, преступник подал ходатайство на смягчение наказания.Ходатайство рассматривалось Чкаловским районным судом Екатеринбурга. Против удовлетворения ходатайства Улеева выступил сотрудник Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Он указал на то, что заключённый свою вину так и не признал, раскаяния за все эти годы так и не выказал. Администрация ИК тоже выразила мнение не смягчать наказание убийце ребёнка. И судья это мнение поддержал. Улеев до конца назначенного ему срока останется в строгих условиях колонии.