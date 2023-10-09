Двух жителей Дегтярска осудили за избиение до смерти мужчины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Суд вынес приговор двум жителям Дегтярска Дмитрию Абросимову и Павлу Ловыгину за нанесение смертельных травм мужчине.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что в ночь на 21 ноября 2021 года Абросимов находился с приятелями в доме в Дегтярске. Ему позвонил Ловыгин и попросил помочь в поиске людей, избивших двух его друзей.После этого Ловыгин заехал на автомобиле за Абросимовым и вместе с другими мужчинами на двух автомобиля поехал на разборки до дома на улице Клубной. Там он увидел местного жителя, который, как посчитал Ловыгин, знает, где находятся разыскиваемые им люди.Потерпевший и Ловыгин начали ссориться. Тогда осужденный стал избивать мужчину руками и ногами, а Абросимов наносил потерпевшему удары бейсбольной битой. Спустя непродолжительное время мужчина скончался в больнице.Ревдинский городской суд назначил Дмитрию Абросимову восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Павлу Ловыгину, с учетом уже имеющейся судимости за преступления в сфере оборота наркотиков, – 11 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.