Подросток в Верхней Пышме умер от наркотика, которым его угостил знакомый

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме 16-летний подросток умер после употребления наркотика. В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что возбуждено уголовное дело.По версии следствия, к употреблению запрещенного вещества подростка склонил его 20-летний знакомый. После этого состояние здоровья парня ухудшилось. Его госпитализировали в местную больницу, где он скончался 6 октября.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, совершённое в отношении несовершеннолетнего, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).Для определения точной причины смерти подростка и установления вещества проводятся судебные экспертизы.В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что знакомый, который мог предложить подростку наркотик, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за деяния, связанные с потреблением запрещенных веществ и появлением в общественных местах в состоянии опьянения. Также молодой человек привлекался к уголовной ответственности за грабеж.