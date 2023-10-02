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Екатеринбуржца будут судить за незаконную рубку деревьев в Южном лесопарке
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить местного жителя, который обвиняется в незаконной рубке деревьев в Южном лесопарке, относящемся к особо охраняемой территории областного значения.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, весной мужчина купил бензопилу и договорился со своим знакомым вывезти срубленные деревья на его «КАМАЗе». Знакомый же не знал, что у товарища нет разрешительных документов на рубку деревьев.
Обвиняемый приехал в Южный лесопарк и спилил 34 березы. Знакомый погрузил древесину в «КАМАЗ», однако вывезти ее не смог – оба мужчины были задержаны правоохранителями.
В результате ГКУ Свердловской области «Дирекция лесных парков» причинен ущерб на 870 тысяч рублей.
Уголовное дело направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, весной мужчина купил бензопилу и договорился со своим знакомым вывезти срубленные деревья на его «КАМАЗе». Знакомый же не знал, что у товарища нет разрешительных документов на рубку деревьев.
Обвиняемый приехал в Южный лесопарк и спилил 34 березы. Знакомый погрузил древесину в «КАМАЗ», однако вывезти ее не смог – оба мужчины были задержаны правоохранителями.
В результате ГКУ Свердловской области «Дирекция лесных парков» причинен ущерб на 870 тысяч рублей.
Уголовное дело направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
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