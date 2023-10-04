Двойного убийцу из Режевского района взяли под стражу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Одного из жителей Режевского района взяли под стражу. Такую меру попросил применить к нему следователь, который ведёт дело о двойном убийстве, совершённом в начале осени.Преступление было совершенно задержанным в середине сентября текущего года. Житель Красноуфимского района, он находился в одном из режевских сёл в гостях у приятеля. Во время застолья с алкогольными возлияниями, у него возник конфликт с хозяином дома и ещё одним гостем. Вооружившись топором и ножом, красноуфимец расправился с обоими. Первого сперва оглушил ударами обухом топора по голове и добил ударом ножа в грудь. Второго попросту зарезал.После совершения двойного убийства 49-летний попытался податься в бега. Прятаться от представителей силовых структур у него получилось не слишком долго. После задержания он признал свою вину и теперь ожидает суда. Следствие ведётся Режевским межрайонным следственным отделом. За своё особо тяжкое преступление душегуб может расстаться со свободой на 15 лет.