Двум свердловчанам, зарезавшим знакомого у школы, вынесли приговор

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд вынес приговор двум жителям Верхней Туры. Они признаны виновными в убийстве своего знакомого.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что вечером 22 февраля Алексей Ильиных и Сергей Ермохин в доме на улице Кирова в Верхней Туре поссорились со знакомым, с которым распивали спиртное. Конфликт возник из-за пропавшего телефона, который Ермохин затем обнаружил в кармане знакомого.Осужденные вместе несколько раз ударили потерпевшего руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. В результате мужчине был причинен легкий вред здоровью.После этого злоумышленники вышли со знакомым из дома. На территории школы №14 они решили скрыть ранее совершенное преступление. Для этого Алексей Ильиных, повалив вместе с Ермохиным знакомого на снег, ударил потерпевшего ножом в грудь и шею. Затем осужденные перетащили мужчину за здание школы, где Ильиных нанес еще один удар ножом.Потерпевший скончался от полученных повреждений на месте происшествия.Свердловский областной суд назначил Алексею Ильиных 14 лет 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1,5 года, а Сергею Ермохину – 8 лет 2 месяца колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года.