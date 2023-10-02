В Екатеринбурге ночью неизвестные повредили 30 автомобилей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в ночь на 7 октября во дворах на улице Латвийской неизвестные повредили 30 автомобилей – именно столько заявлений поступило в полицию с сообщениями о появившихся на кузовах царапинах и снятых боковых зеркалах.Как сообщает портал «Е1», ссылаясь на очевидцев, пострадали автомобили, которые стояли рядом с домами №№ 45, 47, 49 и 53. Жильцы предполагают, что налет на их машины произошел в период с 02.00 до 04.30. Камер в тех местах нет, но автовладельцы уверены, что здесь может идти речь о работе организованной группы.В пресс-группе полиции информацию о произошедшем подтвердили. Сейчас правоохранители стараются выяснить обстоятельства случившегося.