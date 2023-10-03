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За два дня свердловский ГУФСИН разыскал 45 уклонявшихся от наказаний осужденных
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За два дня специалисты отдела розыска ГУФСИН по Свердловской области в рамках оперативно-профилактического рейда разыскали 45 осужденных, которые пытались уклониться от исправительных и обязательных работ и других наказаний.
Всего за 2023 год сотрудниками отдела розыска было найдено 1050 осужденных, которые избегали наказаний.
«Среди разыскиваемых также были осужденные к условному лишению свободы, к ограничению свободы и лица, не явившиеся к месту отбывания наказания самостоятельно, которым суд предоставлял такое право»,
– сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.
Всего за 2023 год сотрудниками отдела розыска было найдено 1050 осужденных, которые избегали наказаний.
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