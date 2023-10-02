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Нижнетуринскому ревнивцу грозит 15 лет тюрьмы за смертельное избиение соперника
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В июле текущего года в Нижней Туре произошло убийство на почве ревности. Застав свою жену с незнакомцем, местный житель забил соперника ногами и кулаками.
По данным следствия, в ходе избиения погибший получил от ревнивца не менее 36 ударов кулаками и не менее 30 ударов ногами. Наносились с такой силой, что оставляли внешние и внутренние травмы, часть из которых оказались смертельными.
Против ревнивца было заведено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Данная статья предполагает в качестве максимального наказания 15 лет лишения свободы. Судить смертоносного драчуна будут в Нижнетуринском городском суде. Материалы дела вместе с обвинительным заключением уже переданы в суд из местной прокуратуры.
По данным следствия, в ходе избиения погибший получил от ревнивца не менее 36 ударов кулаками и не менее 30 ударов ногами. Наносились с такой силой, что оставляли внешние и внутренние травмы, часть из которых оказались смертельными.
Против ревнивца было заведено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Данная статья предполагает в качестве максимального наказания 15 лет лишения свободы. Судить смертоносного драчуна будут в Нижнетуринском городском суде. Материалы дела вместе с обвинительным заключением уже переданы в суд из местной прокуратуры.
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