Нижнетуринскому ревнивцу грозит 15 лет тюрьмы за смертельное избиение соперника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В июле текущего года в Нижней Туре произошло убийство на почве ревности. Застав свою жену с незнакомцем, местный житель забил соперника ногами и кулаками.По данным следствия, в ходе избиения погибший получил от ревнивца не менее 36 ударов кулаками и не менее 30 ударов ногами. Наносились с такой силой, что оставляли внешние и внутренние травмы, часть из которых оказались смертельными.Против ревнивца было заведено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного дляжизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Данная статья предполагает в качестве максимального наказания 15 лет лишения свободы. Судить смертоносного драчуна будут в Нижнетуринском городском суде. Материалы дела вместе с обвинительным заключением уже переданы в суд из местной прокуратуры.