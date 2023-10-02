Бывший замначальника ирбитской полиции обвиняется в покушении на мошенничество

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Бывший заместитель начальника полиции по оперативной работе МО МВД «Ирбитский» обвиняется в покушении на мошенничество. Ему грозит до шести лет колонии.По версии следствия, лето замначальника ирбитской полиции узнал по проводимой стражами порядка проверке в отношении двух местных жителей. Тогда обвиняемый заявил задержанным, что в их действиях усматривается состав преступления, предусмотренный статьей 162 УК РФ (разбой), что повлечет привлечение их к уголовной ответственности.Полицейский потребовал от задержанных передать ему 750 тысяч рублей за непривлечение их к уголовной ответственности. Те вынужденно согласились.В июле в салоне машины полицейского мужчина, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, передал ему 250 тысяч рублей в конверте. Обвиняемого после получения денег задержали сотрудники правоохранительных органов.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что уголовное дело направили в Режевской городской суд для рассмотрения по существу.