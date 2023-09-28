Жительницу Тавды осудили за контрабанду стратегически важных ресурсов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В соседней Челябинской области прошёл суд по делу о контрабанде пиломатериалов. Подсудимая (а теперь уже осужденная) — жительница свердловской Тавды.Согласно материалом дела, женщина занималась контрабандой материалов на протяжении двух лет. Под её руководством пилился челябинский хвойный лес и вывозился Казахстан и Кыргызстан по документам, не соответствующим действительности. По такой схеме преступницей было продано более 1200 кубических метров леса на сумму свыше 16 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.Поскольку в другие республики вывозились пиломатериалы из хвойных пород деревьев, к тавдинке применили статью о контрабанде стратегически важных ресурсов. Можно было ожидать, что и приговор суда, с учётом важности статьи, будет суровым. Но нет! Женщину челябинский суд оставил на свободе, назначив её условное наказание — четыре года лишения свободы с испытательным сроком два года.