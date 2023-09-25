Сотрудника екатеринбургского «Водоканала» и гендиректора «УралСтройМонтажа» осудили за взяточничество

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор сотруднику местного «Водоканала» и генеральному директору «УралСтройМонтажа» за совершение коррупционных преступлений.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2020 году по результатам торгов «Водоканал» и «УралСтройМонтаж» заключили договоры подряда на выполнение работ по подключению к централизованной системе водоотведения и холодного водоснабжения объектов капитального строительства в Екатеринбурге.В дальнейшем гендиректор организации перечислял деньги с расчетного счета предприятия по указанным сотрудником «Водоканала» реквизитам за беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ. Сумма взятки составила более миллиона рублей (5% от стоимости фактически выполненных работ и затрат).Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил обоим осужденным 7 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.Также сотрудник «Водоканала» на 9 лет и 6 месяцев лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, а гендиректор – на 6 лет 6 месяцев лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и хозяйственных полномочий в коммерческих и некоммерческих организацияхОсужденных заключили под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.