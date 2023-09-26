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Екатеринбуржец пытался поджечь кафе на улице Малышева
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Под утро с пятницы на минувшую субботу в Екатеринбурге местный житель пытался поджечь кафе «Дамаск» на улице Малышева с помощью двух коктейлей «Молотова», один из которых он бросил к дверям, а другой закинул на крышу.
По данным телеграм-канала Baza, 35-летний екатеринбуржец решился на преступление из-за обиды. Мужчину выгнали из заведения и не желали впускать обратно. Тогда он попросил своего знакомого, свозить его до заправки, где он набрал бензин, и обратно. После чего своими силами обиженный смастерил два коктейля «Молотова», которые затем метнул в кафе.
В заведении в этот момент находились сотрудники и посетители. К счастью, пожара удалось избежать.
Сначала оперативники задержали знакомого вспыльчивого екатеринбуржца, а потом и его самого. Выяснилось, что он находится под административным надзором – он вышел свободу в апреле этого года. Задержанный во всем сознался. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
В городском УМВД порталу «Е1» сообщили, что мужчина, о котором идет речь, привлекался к уголовной ответственности десять раз. Последнее наказание он отбывал в исправительной колонии № 3 Краснотурьинска. Сейчас он находится в СИЗО.
По данным телеграм-канала Baza, 35-летний екатеринбуржец решился на преступление из-за обиды. Мужчину выгнали из заведения и не желали впускать обратно. Тогда он попросил своего знакомого, свозить его до заправки, где он набрал бензин, и обратно. После чего своими силами обиженный смастерил два коктейля «Молотова», которые затем метнул в кафе.
В заведении в этот момент находились сотрудники и посетители. К счастью, пожара удалось избежать.
Сначала оперативники задержали знакомого вспыльчивого екатеринбуржца, а потом и его самого. Выяснилось, что он находится под административным надзором – он вышел свободу в апреле этого года. Задержанный во всем сознался. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
В городском УМВД порталу «Е1» сообщили, что мужчина, о котором идет речь, привлекался к уголовной ответственности десять раз. Последнее наказание он отбывал в исправительной колонии № 3 Краснотурьинска. Сейчас он находится в СИЗО.
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