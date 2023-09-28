Двух ненавистников фиолетовых волос из Каменска-Уральского отправили в СИЗО

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском прошёл суд над двумя «героями», которые прославились на всю Свердловскую область и даже за её пределами тем, что летом напали на девочку из-за её цвета волос. Пока их отправили «отдохнуть» ненадолго в СИЗО, но в перспективе такие «каникулы» в неволе для них могут затянуться надолго.Преступление насильственного характера подсудимые совершили в начале августа текущего года. Михаил Колмогорцев и Руслан Шишигин, отдыхая возле фонтана на улице Строителей в Каменске-Уральском увидели проходившую мимо девушку. Мужчинам не понравился её «неформальный» внешний вид и они решили поучить «неразумную» своей узколобой эстетике. Словарного запаса на урок им не хватило, и от угроз и оскорблений они перешли к действиям, уронив «неформалку» в фонтан.Судят доживших до наших дней неандертальцев в Красногорском районном суде Каменска-Уральского. Судят по двум статьям, довольно тяжёлым — за угрозу убийством (часть 2 статьи 119 УК РФ) и за хулиганство с применением насилия, группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ). При самом неблагоприятном для подсудимых исходе дела, ненавистники фиолетовых волос будут 9 лет видеть одни только бритые мужские головы. Пока же их отправили в СИЗО на 3 месяца и 20 дней.