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В Свердловской области задержали подозреваемую в убийстве сына 15 лет назад
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После возобновления следствия по уголовному делу, возбужденному 15 лет назад по факту обнаружения тела малолетнего ребенка, в Свердловской области задержали его 42-летнюю мать.
Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю. По данным следователей, в период с февраля по март 2008 году подозреваемая оставила своего 8-месячного сына на пустыре вблизи села Боготол Боготольского района, где ребенок умер от переохлаждения. Сама же женщина, бросив беспомощного малыша на произвол судьбы, уехала на попутке в Свердловскую область, где проживала до момента задержания. Отмечается, что с того момента она не поддерживала связь со своими родственниками.
После задержания женщину вернули в Красноярск, где в ближайшее время ей должны будут предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
Подозреваемую заключили под стражу. Давать показания она отказалась.
Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю. По данным следователей, в период с февраля по март 2008 году подозреваемая оставила своего 8-месячного сына на пустыре вблизи села Боготол Боготольского района, где ребенок умер от переохлаждения. Сама же женщина, бросив беспомощного малыша на произвол судьбы, уехала на попутке в Свердловскую область, где проживала до момента задержания. Отмечается, что с того момента она не поддерживала связь со своими родственниками.
После задержания женщину вернули в Красноярск, где в ближайшее время ей должны будут предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
Подозреваемую заключили под стражу. Давать показания она отказалась.
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