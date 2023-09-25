Возрастное ограничение 18+
Сотрудница банка в Каменске-Уральском прикарманила более 3 миллионов рублей
Фото: Вечерние Ведомости
В одном из банков Каменска-Уральского работала женщина, которая не сумела совладать с загребущими руками при виде большой суммы чужих денег. В банке она больше не работает, а ждёт суда по уголовной статье.
Материалы дела уже собраны прокуратурой города. Согласно этим бумагам, в марте текущего года заместитель руководителя банковского офиса банка открыла индивидуальный сейф одного из клиентов, который вовремя не продлил договор аренды ячейки. Там она увидела пакет с иностранной валютой, и не удержалась — из лежавших в сейфе 100 тысяч долларов США она взяла себе «всего-то» 40 тысяч «зелёных», обокрав таким образом клиента на сумму свыше 3 миллионов рублей.
Чтобы «замести следы», женщина составила опись, в которой указала, что при открытии сейфа пакет в нём не вскрывался. Ход наивный и на что рассчитывала банковская служащая с липкими ручками, неясно. Разумеется, недостачу денег в итоге обнаружили и быстро вычислили, кто же мог их из сейфа забрать. На нечестную банковскую служащую завели уголовное дело по 4 части 160 статьи УК РФ («присвоение имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере»). Судить её будут в Синарском районном суде Каменска-Уральского.
Материалы дела уже собраны прокуратурой города. Согласно этим бумагам, в марте текущего года заместитель руководителя банковского офиса банка открыла индивидуальный сейф одного из клиентов, который вовремя не продлил договор аренды ячейки. Там она увидела пакет с иностранной валютой, и не удержалась — из лежавших в сейфе 100 тысяч долларов США она взяла себе «всего-то» 40 тысяч «зелёных», обокрав таким образом клиента на сумму свыше 3 миллионов рублей.
Чтобы «замести следы», женщина составила опись, в которой указала, что при открытии сейфа пакет в нём не вскрывался. Ход наивный и на что рассчитывала банковская служащая с липкими ручками, неясно. Разумеется, недостачу денег в итоге обнаружили и быстро вычислили, кто же мог их из сейфа забрать. На нечестную банковскую служащую завели уголовное дело по 4 части 160 статьи УК РФ («присвоение имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере»). Судить её будут в Синарском районном суде Каменска-Уральского.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Погорельцам из Сосьвы и Таежного выплатили 64,5 млн рублей
28 сентября 2023
28 сентября 2023
Госдолг Свердловской области вырос до 111,2 млрд рублей
21 сентября 2023
21 сентября 2023
Директор уральского предприятия закончил жизненный путь посреди поля
27 сентября 2023
27 сентября 2023