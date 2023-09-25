Сотрудница банка в Каменске-Уральском прикарманила более 3 миллионов рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В одном из банков Каменска-Уральского работала женщина, которая не сумела совладать с загребущими руками при виде большой суммы чужих денег. В банке она больше не работает, а ждёт суда по уголовной статье.Материалы дела уже собраны прокуратурой города. Согласно этим бумагам, в марте текущего года заместитель руководителя банковского офиса банка открыла индивидуальный сейф одного из клиентов, который вовремя не продлил договор аренды ячейки. Там она увидела пакет с иностранной валютой, и не удержалась — из лежавших в сейфе 100 тысяч долларов США она взяла себе «всего-то» 40 тысяч «зелёных», обокрав таким образом клиента на сумму свыше 3 миллионов рублей.Чтобы «замести следы», женщина составила опись, в которой указала, что при открытии сейфа пакет в нём не вскрывался. Ход наивный и на что рассчитывала банковская служащая с липкими ручками, неясно. Разумеется, недостачу денег в итоге обнаружили и быстро вычислили, кто же мог их из сейфа забрать. На нечестную банковскую служащую завели уголовное дело по 4 части 160 статьи УК РФ («присвоение имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере»). Судить её будут в Синарском районном суде Каменска-Уральского.