В Екатеринбурге будут судить охранника за кражу 7,6 млн рублей из автоцентра

Нина Шашмурина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет стажер-охранник, который обвиняется в краже более 7,6 миллиона рублей из автоцентра.По данным следствия, в ночь с 6 на 7 августа обвиняемый, который проходил стажировку в качестве охранника ЧОП в автоцентре, проник в кассовое помещение, пока не было других сотрудников. Там он похитил более 7,6 миллиона рублей из металлического сейфа. Затем он в торгово-выставочном зале снял с манекена футболку-поло и бейсболку с символикой автоконцерна.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что мужчина признал свою вину, написал явку с повинной и возместил часть причиненного ущерба в размере 6,5 миллиона рублей.Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.