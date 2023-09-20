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В Екатеринбурге будут судить охранника за кражу 7,6 млн рублей из автоцентра

14.48 Среда, 27 сентября 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет стажер-охранник, который обвиняется в краже более 7,6 миллиона рублей из автоцентра.

По данным следствия, в ночь с 6 на 7 августа обвиняемый, который проходил стажировку в качестве охранника ЧОП в автоцентре, проник в кассовое помещение, пока не было других сотрудников. Там он похитил более 7,6 миллиона рублей из металлического сейфа. Затем он в торгово-выставочном зале снял с манекена футболку-поло и бейсболку с символикой автоконцерна.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что мужчина признал свою вину, написал явку с повинной и возместил часть причиненного ущерба в размере 6,5 миллиона рублей.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

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Нина Шашмурина © Вечерние ведомости


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20:47 Очаровательному старичку-пекинесу из Екатеринбурга ищут новый дом
20:13 Двух «убийц по неосторожности» будут судить в Екатеринбурге
19:43 Ельцин Центр предоставит «Народную трибуну» молодёжной политике
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