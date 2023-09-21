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Двух «убийц по неосторожности» будут судить в Екатеринбурге
Фото: Вечерние Ведомости
Екатеринбургские следователи отчитались о завершении расследования убийства, совершённого в начале июня. Не за горами суд над двумя молодыми подозреваемыми.
По версии следствия, юноша и девушка совершили убийство непреднамеренно. Они лишь хотели побить свою жертву, да не рассчитали ярости собственных ударов. В результате побоев 45-летний мужчина, встреченный «сладкой парочкой» на остановке общественного транспорта в микрорайоне Уралмаш, скончался прямо на месте преступления. Мотивом его избиения стала личная неприязнь. Наказание для «убийц по неосторожности» вынесет суд, куда из следственных органов уже отправлены материалы дела вместе с обвинительным заключением.
Расследованием данного дела занимались сотрудники следственного отдела по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области. Следователи осматривали место происшествия, допрашивали свидетелей и обвиняемых, проводили судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. Полученные ими данные позволили составить обвинительное заключение относительно молодой пары драчунов.
По версии следствия, юноша и девушка совершили убийство непреднамеренно. Они лишь хотели побить свою жертву, да не рассчитали ярости собственных ударов. В результате побоев 45-летний мужчина, встреченный «сладкой парочкой» на остановке общественного транспорта в микрорайоне Уралмаш, скончался прямо на месте преступления. Мотивом его избиения стала личная неприязнь. Наказание для «убийц по неосторожности» вынесет суд, куда из следственных органов уже отправлены материалы дела вместе с обвинительным заключением.
Расследованием данного дела занимались сотрудники следственного отдела по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области. Следователи осматривали место происшествия, допрашивали свидетелей и обвиняемых, проводили судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. Полученные ими данные позволили составить обвинительное заключение относительно молодой пары драчунов.
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