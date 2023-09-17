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Игрушку для взрослых стащила из екатеринбургского секс-шопа влюблённая парочка
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Курьёзная магазинная кража произошла в Екатеринбурге. В одном из местных секс-шопов юная дама похитила секс-игрушку для своего кавалера.
«Преступление века» произошло в понедельник вечером, 25 сентября. В магазин для взрослых «Нестыдно» зашла молодая пара. Пока «сильная половина» отвлекала продавщицу просьбами проконсультировать в насущных половых вопросах, «слабая половина» скромно присела на пуфик поставленный для удобства посетителей. Но присела она не потому, что устала, — так сподручней оказалось умыкнуть товар с полок.
Камера видеонаблюдения в магазине зафиксировала момент кражи. Девушка сначала взяла и незаметно спрятала одно приспособление для самоудолетворения, а затем и второй. После чего посетители удалились, ничего не купив (но всё равно не с пустыми руками). Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», странности и нелепости преступлению придаёт тот факт, что юная дама похищала секс-приборы, предназначенные для мужчин.
Сейчас нечистых на руку сладострастников разыскивает полиция — руководству магазина надоело, что их секс-шоп постоянно пытаются обворовать. К тому же, ущерб от визита двух непокупателей оказался ощутимым — оба сворованных товара изготовлены в Японии и стоят не самых маленьких денег. Но у преступников есть все возможности сдаться добровольно и, соответственно, понести не самое суровое наказание.
«Преступление века» произошло в понедельник вечером, 25 сентября. В магазин для взрослых «Нестыдно» зашла молодая пара. Пока «сильная половина» отвлекала продавщицу просьбами проконсультировать в насущных половых вопросах, «слабая половина» скромно присела на пуфик поставленный для удобства посетителей. Но присела она не потому, что устала, — так сподручней оказалось умыкнуть товар с полок.
Камера видеонаблюдения в магазине зафиксировала момент кражи. Девушка сначала взяла и незаметно спрятала одно приспособление для самоудолетворения, а затем и второй. После чего посетители удалились, ничего не купив (но всё равно не с пустыми руками). Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», странности и нелепости преступлению придаёт тот факт, что юная дама похищала секс-приборы, предназначенные для мужчин.
Сейчас нечистых на руку сладострастников разыскивает полиция — руководству магазина надоело, что их секс-шоп постоянно пытаются обворовать. К тому же, ущерб от визита двух непокупателей оказался ощутимым — оба сворованных товара изготовлены в Японии и стоят не самых маленьких денег. Но у преступников есть все возможности сдаться добровольно и, соответственно, понести не самое суровое наказание.
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