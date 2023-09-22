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С Васильева, погубившего в ДТП в Екатеринбурге двух человек, сняли обвинение

09.21 Вторник, 26 сентября 2023
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
С екатеринбуржца Владимира Васильева, погубившего двух человек в пьяном ДТП, сняли обвинение по одной уголовной статье и признали за ним право на реабилитацию.

Суды по делу сына полковника Росгвардии, устроившего смертельное ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге в августе 2019 года, длятся уже более четырех лет. В этом году кассация постановила еще раз рассмотреть дело в суде апелляционной инстанции.

Накануне Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения жалоб защиты изменил приговор, прекратив уголовное преследование Васильева по части 1 статьи 166 УК РФ (угон), признав в этой части за осужденным право на реабилитацию.

Васильев до сих пор признан виновным по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц). Изначально суд назначил ему наказание – 9 лет и 3 месяца. Теперь окончательный приговор – 8 лет 11 месяцев колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на срок 2 года 11 месяцев.

Напомним, что 4 августа 2019 года около 5:29 пьяный Васильев управлял автомобилем Kia Rio, принадлежащим его знакомому. Двигаясь по улице Малышева со скоростью более 90 км/ч, он не справился с управлением и столкнулся со стоящими перед перекрестком автомобилями SsangYong Kyron и Лада Гранта. После столкновения Ладу отбросило на стоящую впереди Toyota Corolla, которая, в свою очередь, врезалась в Volkswagen Polo.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Лады Гранты. Также телесные повреждения получил друг виновника ДТП – пассажир Kia Rio.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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