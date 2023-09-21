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Буяна с пистолетом из Каменска-Уральского будут судить за угрозу убийством

19.18 Пятница, 22 сентября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Судом ожидаемо завершится вчерашняя душераздирающая история из Каменска-Уральского, где местный житель никак не мог попасть к жене и потому начал размахивать пистолетом. Учитывая не вполне адекватное состояние будущего подсудимого, его пока что изолировали от общества.

Буйный житель Каменска-Уральского, которого супруга не пожелала пустить в квартиру, 43-летним оказался слесарем, а пистолет в его руке — сигнальным револьвером марки «Форманта». Именно из него пьяный дебошир обещал то застрелится, то застрелить кого-нибудь, если же не пустит его домой. Сам мужчина теперь дома окажется точно не скоро — после задержания его доставили на принудительное содержание в лечебном учреждении города, а перед этим возбудили уголовное дело по первой части 119 статьи Уголовного кодекса («угроза убийством»).

Возможно, дело об угрозе убийством окажется для дебошира не единственным. Сыщики уголовного розыска на месте происшествия обнаружили шесть патронов и две гильзы, что уже позволяет отправить владельца под суд за незаконное хранение оружие. И это наверняка будет сделано, ведь недавно у мужчины уже изымали охотничьи ружья.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:54 Перекрытие улицы Зоологической и дублера Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге продлили
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