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Суд не смог вынести приговор чиновнику из большого коррупционного дела «главного десантника Екатеринбурга»

10.01 Четверг, 21 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Верх-Исетский суд Екатеринбурга не смог вынести приговор Александру Матвееву — бывшему чиновнику Ростехнадзора, задержанному в 2021 году в рамках дела о взятке. На 17-м по счёту заседании защите экс-чиновника удалось доказать, что обвинительное заключение составлено с нарушениями, и судья Андрей Мурашов вернул дело в прокуратуру.

Дело Матвеева не могут довести до вынесения приговора уже второй раз — первый раз оно поступило в суд ещё 15 июня 2022 года, но после 9 заседаний судья Татьяна Орлова в октябре 2022 года вернула дело в прокуратуру по той же причине — обвинительное заключение было составлено с нарушениями. Вновь поступило дело в суд в марте этого года.

Матвеев, согласно материалам следствия, является получателем взятки, которую с помощью посредничества «главного десантника Екатеринбурга» и члена общественной палаты Свердловской области Евгения Тетерина директор ООО «ПК "Урал Щебень"» Вячеслав Иванов через директора ООО «Шабровский карьер» Ибада Гурбанова передал в 2021 году с целью непринятия Ростехнадзором мер по ряду выявленных ведомством нарушений в работе щебёночного карьера под Екатеринбургом.

На одном из предыдущих заседаний Матвеев заявил, что не брал взятку, намекая на то, что его подставили.

Гурбанову и Иванову приговоры уже вынесены — обоим были назначены штрафы. Рассмотрение дела Евгения Тетерина было приостановлено по ходатайству уполномоченной по правам человека Татьяны Мерзляковой из-за отъезда Тетерина на Донбасс. Заседания по делу «главного десантника» должны возобновиться в ближайший понедельник, 25 сентября.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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