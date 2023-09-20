Бывший учитель и директор берёзовской школы сядет на скамью подсудимых

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уголовное дело по двум статьям ляжет в основу судебного процесса над Алексеем Братчиковым. Бывшего учителя и директора одной из школ года Берёзовский обвиняют в использовании заведомо подложного документа и в мошенничестве с использованием служебного положения.Согласно собранным прокуратурой материалам, Алексей Братчиков, работавший в общеобразовательной школе Берёзовского сначала учителем, а затем и директором, хитростью увеличил себе оклад. Для этого он «нафотошопил» себе диплом кандидата наук. Такой документ даёт право своему обладателю получать доплату за учёную степень в размере 20 процентов от учительского оклада. Следствие считает, что пользуясь самодельным «документом», Братчиков успел получить из средств бюджета Свердловской области более 278 тысяч рублей за восемь лет.Став директором школы, подследственный продолжил пользоваться подделкой. С помощью «диплома» он получил из средств бюджета Свердловской области ещё около 9 тысяч рублей. Но заем правда выползла наружу и стало известно, что никакой Братчиков не кандидат наук.Как сообщает прокуратура Свердловской области, ещё до судебного разбирательства Алексей Братчиков решил добровольно возместить нанесённый бюджету ущерб, и сделал это. Правда, ответственности это с него всё равно не снимает, но наверняка послужит для судьи аргументом в пользу более мягкого приговора.Стоит отметить, что среди березовчан много таких, кто не верит в справедливость обвинений экс-директору школы. Так, например, среди комментариев под сообщением о суде над Братчиковым в соцсетях можно встретить и такие:«Отстаньте от человека! Достойный педагог и директор». Или «Кому-то не угодил, начали копать и нашли. Незачем было грандиозно объявлять. Ну ё-мое, ладно бы хотя бы несколько миллионов получил, но из- за 300 тысяч раздувать!». Или «Если это действительно все его грехи перед законом, то он святой человек. Копать надо под совсем других людей».