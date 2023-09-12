Ещё один екатеринбургский «закладчик» готовится предстать перед судом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга из прокуратуры поступило уголовное дело и обвинительное заключение, «посвящённые» нелегальной деятельности молодого человека. Его будут судить за незаконный оборот наркотических средств.Начальник отделения по наркоконтролю за оборотом наркотиков Железнодорожного ОВД и оперативники ОП №14 «повязали» будущего подсудимого с поличным — он на улице Фронтовых Бригад как раз извлекал запрещённое вещество из тайника. При виде полицейских «кладоискатель» попытался бежать, но тщетно. Когда его задержали и досмотрели, то обнаружили при нём пять пакетиков с синтетическим наркотиком, в народе имеющим название «соли». И хоть по отдельности содержимое пакетиков было небольшим и лёгким, но вместе горстки вещества потянули на крупную партию.Про молодого человека сообщается, что за свои 22 года он ещё не был судим. Теперь не только будет, но и наверняка пойдёт отбывать свой первый срок в места лишения свободы.