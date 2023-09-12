Экс-директора школы в Березовском будут судить за хищение бюджетных средств

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском перед судом предстанет бывший директор школы. Он обвиняется в хищении бюджетных средств и подделке документов.Мужчина с сентября 2014 года по октябрь 2022 года работал учителем в одной из школ города. С помощью компьютерный программ он изготовил диплом кандидата наук. Этот диплом предоставляет право на получение доплаты за ученую степень в размере 20% от оклада.Так, с сентября 2014 года по август 2022 года обвиняемый получил из бюджета Свердловской области более 278 тысяч рублей.Кроме того, став директором школы, березовчанин с октября 2022 года по март 2023 года предъявил поддельный диплом кандидата наук и незаконно получил еще девять тысяч рублей доплаты.Обвиняемый возместил причиненный ущерб добровольно. Уголовное дело направлено в Березовский городской суд.