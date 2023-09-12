Возрастное ограничение 18+
Экс-директора школы в Березовском будут судить за хищение бюджетных средств
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Березовском перед судом предстанет бывший директор школы. Он обвиняется в хищении бюджетных средств и подделке документов.
Мужчина с сентября 2014 года по октябрь 2022 года работал учителем в одной из школ города. С помощью компьютерный программ он изготовил диплом кандидата наук. Этот диплом предоставляет право на получение доплаты за ученую степень в размере 20% от оклада.
Так, с сентября 2014 года по август 2022 года обвиняемый получил из бюджета Свердловской области более 278 тысяч рублей.
Кроме того, став директором школы, березовчанин с октября 2022 года по март 2023 года предъявил поддельный диплом кандидата наук и незаконно получил еще девять тысяч рублей доплаты.
Обвиняемый возместил причиненный ущерб добровольно. Уголовное дело направлено в Березовский городской суд.
Мужчина с сентября 2014 года по октябрь 2022 года работал учителем в одной из школ города. С помощью компьютерный программ он изготовил диплом кандидата наук. Этот диплом предоставляет право на получение доплаты за ученую степень в размере 20% от оклада.
Так, с сентября 2014 года по август 2022 года обвиняемый получил из бюджета Свердловской области более 278 тысяч рублей.
Кроме того, став директором школы, березовчанин с октября 2022 года по март 2023 года предъявил поддельный диплом кандидата наук и незаконно получил еще девять тысяч рублей доплаты.
Обвиняемый возместил причиненный ущерб добровольно. Уголовное дело направлено в Березовский городской суд.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области взыскали 55 тысяч рублей с хозяйки собаки, покусавшей ребенка
12 сентября 2023
12 сентября 2023
В Екатеринбурге стартовал Российский экономический конгресс
11 сентября 2023
11 сентября 2023