В Кировграде осудили виновника ДТП, в котором погибла девушка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кировграде сегодня вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибла 23-летняя девушка-водитель. Авария произошла 15 октября 2021 года на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, водитель Toyota Camry ехал по трассе со скоростью около 100 км/ч. В районе 74-го километра автодороги он не соблюдал дистанцию до движущейся впереди Mazda 3, за рулем которой находилась 23-летняя девушка. Водитель подавал девушке сигналы внешними световыми приборами, вынуждал ее освободить левую полосу дорогу и перестроиться на правую полосу, занятую в тот момент другими машинами.Не дождавшись, пока Mazda полностью освободит дорогу, осужденный приступил к маневру и столкнулся с машиной. От удара Mazda занесло и выбросило с дороги. Автомобиль несколько раз перевернулся.23-летнюю девушку-водителя Mazda доставили в Невьянскую центральную районную больницу, где она умерла от полученных травм.Кировградский городской суд назначил виновнику ДТП 2 года 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, c лишением водительских прав на 2 года 10 месяцев. Также суд удовлетворил иски родственников потерпевшей о взыскании с осужденного 3,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.